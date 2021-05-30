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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من مستفيدي برنامج (سكني) يستخدمون القنوات الالكترونية المخصصة لخدمات العملاء في برنامج، بحسب إحصائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال أن الوزارة استثمرت في التحول الرقمي وتجارب العملاء في المرحلة الماضية، وأصبح المستفيد يحصل على الخدمة بشكل مباشر من خلال تطبيق (سكني) دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

وأشار إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد قاموا بزيارة المنصة خلال الشهر الماضي، فيما استقبل قرابة 100 ألف طلب من خلال القنوات الالكترونية لبرنامج سكني، مما أسهم في زيادة نسب الرضا عن البرنامج وأدى إلي تسهيل رحلة المستفيد.