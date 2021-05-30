وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسيات باكستانية ومصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيمين من مزاولة نشاط تجارة المفروشات في سكاكا.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا متضمنا غرامة مالية 380 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر عليهم وشهر واحد للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغا من مواطن عن الاشتباه بحالة تستر لدى منشأة مفروشات بسكاكا، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد حالة التستر، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.