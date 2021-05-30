شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ارتفعت شكاوى عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 2.36% إلى 13 ألف شكوى منذ مطلع العام الجاري، مقارنة مع 12.7 ألف شكوى في الفترة ذاتها من العام الماضي، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأكد تقرير حديث لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بلغ 7121 شكوى منذ بداية العام وحتى أواخر شهر مايو الحالي، بينما بلغ عدد شكاوى شركة «دو» 5932 شكوى.

وعلى صعيد عدد الشكاوى الإجمالية المتعلقة برضى المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 10 آلاف و843 شكوى خلال خمسة أشهر الأولى، استحوذت «اتصالات» على 5967 شكوى منها، مقابل نحو 4876 شكوى لـ«دو».

وأظهرت البيانات أن 58.59% من عملاء «اتصالات» أعربوا عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، في وقت أعرب فيه 21.17% منهم عن عدم الرضى، كما جاءت نسبة 20.24% منهم حيادية.

وفي المقابل أعرب 68.21% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، بينما أعرب 14.34% منهم عن عدم الرضى، وكانت نسبة الحياد 17.45%.

وتم إغلاق 83.79% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، في وقت تم إغلاق 82.2% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد التوصل إلى حلول بشأنها.

ووفقاً لبيانات الهيئة فقد تم حل 9.55% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما جرى حل 11.28% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على 5 أيام عمل.