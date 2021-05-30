شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الكيماوية": خاطبنا الشركات العالمية لتطوير مصانع الدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ، إنه تم الانتهاء من كراسة شروط المناقصة العالمية لتقديم الاستشارات الخاصة بتقييم مصانع الدلتا للأسمدة بطلخا، بعد قرار تطويرها والإبقاء عليها في نفس مكانها.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365" إنه تم مخاطبة العديد من الشركات العالمية، للدخول فى المناقصة لاختيار أفضلها لتقييم حالة مصانع الدلتا للأسمدة من كافة الجوانب ، لافتا انه بمجرد الانتهاء من التقييم، سيتم تحديد قيمة التطوير ،وبالتالي البحث عن وسائل تدبير مبالغ التطوير .

من جانب أخر أوضح رئيس القابضة الكيماوية، إنه سيتم تسليم العرض الخاص بتطوير مصانع راكتا للورق نهاية الشهر الجارى بناء على طلب المكتب الاستشاري الهندى ، موضحا إنهم ينتظرون تلقى العرض لتطوير مصانع راكتا، بجانب تدشين مصنع جديد لصناعة فلنكات السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة النقل لتوفير مستلزمات خطوط السكك الحديدية.