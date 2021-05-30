شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تلزم "تأمينات حياة" بإعادة فحص الاحتياطي الحسابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة تأمينات حياة، بإعادة فحص الاحتياطي الحسابي من خلال أحد الخبراء الاكتواريين المستقلين، على نفقة الشركة للتأكد من كفاية وسلامة الاحتياطي الحسابي وسلامة تقديره، ومن المقرر أن يتناول هذا التقرير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل سوق التأمين المصري وفى الخارج كل على حده.

واستندت هيئة الرقابة المالية في قرارها، بحسب مصادر، على حكم المادة (54) من قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أنه إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير المقدم لها لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع، فيجوز للهيئة- بعد سماع أقوال ممثلي الشركة- أن تأمر بإعادة الفحص للمركز المالى من فرعي الحياة وتكوين الأموال الذين تزاولهما وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل 3 سنوات بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين.

ومن حق هيئة الرقابة المالية، طلب هذا النوع من التقارير الإكتوارية كلما أرادت أي شركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق.