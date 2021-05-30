شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر التصديق على إنشاء وتشغيل محطة دحرجة بنظام الـ B.O.T والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على القانون رقم 65 لسنة 2021 بمنح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة" رورو" بنظام الـ B.O.T" في ميناء شرق بورسعيد.

ويعتبر عقد الرورو بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحالف العالمى المكون من مشغلي المحطات المتخصصة، وهم شركة بولوريه لوجيستيك الفرنسية " وتويوتا تسوشو اليابانية " ونيبون يوشن كايشا اليابانية NYK Line في الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

ويقوم التحالف باستغلال رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، حيث ستوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانيء للدول المجاورة.

ومن المقرر أن يستثمر التحالف 150 مليون دولار أمريكي في المعدات والبنية التحتية للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة، والتي من شأنها توفير حوالي 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.