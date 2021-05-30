شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الأحد تسجيل 247 مبايعة بقيمة 695.86 مليون درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 145.03 مليون درهم و215 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550.83 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 721.71 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 300.15 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 421.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 111 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 20.61 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية السادسة بقيمة 6 ملايين درهم.