شكرا لقرائتكم خبر عن «رينو» تدخل العصر الرقمي بشعار جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضع شعار «رينو» الشهير بشكله المشابه لحجر الألماس إلى عملية تطوير شاملة في أعقاب تعاون استمر لمدة عامين بين شركة «رينو» وشركة «لاندور وفيتش» العالمية لاستشارات وتصميم العلامات التجارية، ليأتي بهوية بصرية جديدة تخلو من التواقيع والأحرف المزخرفة، مجسداً بذلك الانطلاقة الجديدة لعلامة «رينو» في العصر الرقمي.

وشهدت الهوية البصرية لشركة «رينو» تطوراً متواصلاً على مر السنين، لكنها احتفظت بشعارها المعروف على شكل حجر الألماس منذ عام 1925. ومن هنا جاءت الحاجة إلى تغيير الشعار السابق الذي تم تصميمه في عام 1992، وشهد تعديلات طفيفة في عام 2015، ليعكس الفرص والتحديات الجديدة التي تخوضها العلامة العالمية العصرية.