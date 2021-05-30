شكرا لقرائتكم خبر عن «لكزس» تحتفل ببيع السيارة الكهربائية رقم 2 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لكزس عن تجاوز مبيعاتها العالمية التراكمية من المركبات المزودة بأنظمة الدفع التي تعتمد على الكهرباء كأحد مصادر الطاقة مليوني مركبة كهربائية في نهاية أبريل/ نيسان 2021، لتعزز الشركة بذلك ريادتها في قطاع المركبات الكهربائية الفاخرة، التي استهلتها بإطلاق الطراز RX400h في العام 2005، واستمرت في توسيع مجموعتها من المركبات الكهربائية الفاخرة لتلبية احتياجات عملائها.

وفي حين شهد العام 2020 بلوغ المبيعات العالمية لطرز لكزس الكهربائية نسبة الـ 33 بالمئة من إجمالي المبيعات، أسهمت مركبات لكزس الكهربائية منذ العام 2005، في خفضٍ تراكميٍ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 19 مليون طن، أي ما يعادل إجمالي الانبعاثات الكربونية الناتجة عن 300 ألف مركبة سنوياً على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية.

وتخطط لكزس لتدشين الإنتاج التجاري لأول مركبة كهربائية «هايبرِد» مزودة بشاحن خارجي خلال العام 2021 وفقاً لنموذج السوق الشامل، كما أنها تخطط لإطلاق طرازٍ جديدٍ كلياً مخصص للمركبات التي تعتمد على أنظمة الدفع الكهربائية في العام 2022. ومن خلال توظيف تقنيات أنظمة الدفع التي تعتمد على الكهرباء، مثل الموتورات، والمحولات، والبطاريات التي طورتها لكزس على مر السنين في مجال المركبات الـ «هايبرد» الكهربائية، تسعى الشركة إلى خلق قيمة جديدة وتجربة قيادة فريدة لمركبات لكزس الكهربائية الفاخرة، والتي ستتميز بمستوى عالٍ من الأداء الديناميكي الذي يثري الحواس الخمس ويتخطى المركبات التقليدية.