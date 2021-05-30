شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: محبو السفر يخططون لست سفرات العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر استطلاع جديد أجرته «بريوريتي باس» التابعة لشركة «كولينسون» أن محبي السفر مستعدون لمعاودة السفر جواً، وأنهم يتوقعون السفر لما يقرب من ست مرات تقريباً خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ومقارنة بمتوسط عدد الرحلات خلال فترة ما قبل جائحة «كوفيد 19» التي بلغت 10 رحلات سنوياً، فإن هذا يمثل انتعاشاً بنسبة 61٪ مقارنة بعدد رحلات السفر المسجلة في العام 2019.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع العالمي استناداً إلى تحليل آراء أكثر من 46,000 عضو في برنامج «بريوريتي باس»، ويُظهر أن السفر بقصد الترفيه سيشكل أكثر من نصف رحلات السفر (55٪) المرتقبة في العام المقبل. وفي حين أن السفر بقصد الأعمال سيشهد تعافياً على نحو أبطأ، يُلاحظ أن هناك طلباً من قبل محبي السفر على العودة للانطلاق في هذا النوع من الرحلات، مع توقعات بأن يشكل السفر بقصد الأعمال نسبة 45٪ من إجمالي عدد الرحلات المتوقعة للعام المقبل على المستوى العالمي.

ثقة وحماس

لقد مر أكثر من عام على ظهور جائحة «كوفيد 19» التي لا يزال تأثيرها ينعكس بوضوح على حياة الناس وخطط سفرهم. ومع ذلك، جلبت حملات التطعيم العالمية المتواصلة معها بصيص أمل لأولئك الذين يتوقون إلى معاودة رحلات سفرهم.

وعند الاستفسار منهم عن إمكانية السفر جواً في الأشهر الاثني عشر المقبلة، عبّر 78٪ من الأعضاء عن حماسهم لذلك، في حين أظهر 61٪ شعوراً بالثقة والارتياح، وهي نتائج من المرجح أن تكون مطمئنة لقطاع السفر.

وبالتطلع نحو المستقبل، سيشهد قطاع السفر الدولي تسارعاً بوتيرة أكبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق قياساً إلى أداء قطاع السفر المحلي. ومع ذلك، لا يزال السفر الداخلي (الذي يمثل نسبة 64٪) يحقق انتعاشًا أكبر من السفر الدولي (الذي يمثل 59٪)، مقارنة بمستويات السفر لعام 2019.