شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان: 83% من التنفيذيين مرتاحون لحضور الفعاليات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عبّـر 83% من عينة استبيان أجرته مؤسسة «جي آر إس إكسبلوري» بتكليف من شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، عن شعورهم بالارتياح حيال السفر إلى دبي لحضور المعارض التجارية في الوقت الحالي.

ووفقاً للاستبيان تصدرت دبي قائمة من 8 وجهات عالمية في استضافة المعارض التجارية، حيث عبّـر 83% من المسؤولين التنفيذيين عن ارتياحهم حيال حضور المعارض التجارية، بينما أشار 47% من المشاركين، إلى تحسن أوضاع «كوفيد ـ 19» في الإمارات على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وقال 75% من المشاركين في الاستبيان المخصص لدراسة آثار أزمة «كوفيد ـ 19» على قطاع المعارض العالمي، إن أهمية المعارض لن تقل عما كانت عليه قبل الأزمة بالنسبة للشركات التي حاولت جاهدة، إيجاد بدائل مُجدية للقاءات الأعمال المباشرة التي تُوفرها المعارض التجارية.

وقال سايمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «تشكل نتيجة الاستبيان الذي شهد مشاركة 2132 من الاختصاصيين من أكثر من 110 دول، دليلاً واضحاً على الإمكانات التي تزخر بها المعارض التجارية، وتمثل فرصة لطرح المنتجات والخدمات الجديدة والتعريف بالموردين الجدد الذين قد لا يجدون فرصاً أفضل للانتشار».

وإضافة إلى ذلك، يعتزم 66% من المشاركين، السفر جواً لأغراض العمل هذا العام، ما ينسجم مع الجهود الحكومية المبذولة لفتح مزيد من الممرات الجوية الآمنة وتخفيف قيود الحجر الصحي وتحفيز النشاط السياحي لأغراض الاجتماعات والرحلات التحفيزية والمؤتمرات والمعارض والترفيه على حد سواء.

وعند سؤالهم عن رؤيتهم لمدى استقرار أو تحسن أوضاع أزمة «كوفيد ـ 19»، أعربت نسبة مبشرة تصل إلى 73% من المشاركين عن نظرة إيجابية، بينما عبّـر 83% عن شعورهم بالارتياح حيال السفر إلى دبي لحضور المعارض التجارية في الوقت الحالي.

وأضاف ميلور: «نلمس بوضوح تحولاً لتبنّي عقلية العودة إلى العمل، ما يظهر جلياً عبر رغبة الجميع في المشاركة في المعارض مجدداً».

وسجلت الدراسة وجود تحسن في المزاج العام حيال السلامة الشخصية بالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن زيادة بواقع 10%، لتصل النسبة إلى 74%، في أعداد الشركات التي تُجيز السفر الخارجي لأغراض العمل حالياً، مع إعراب ثُلثي المشاركين عن استعدادهم للسفر جواً من أجل العمل بنهاية 2021.

ومن جانب آخر، كشف 60% ممن شملهم الاستبيان من أصحاب الشركات والمسؤولين التنفيذيين، وأعضاء الإدارات العُليا والوسطى فيها، عن استعدادهم لحضور معرض تجاري بحلول نهاية العام، بينما اعتبر المشاركون غير الراغبين في حضور أي معرض تجاري على مدار العام المقبل، بأن المخاطر الصحية الناجمة عن السفر وفترة الحجر الصحي الإلزامية عند العودة، من أهم أسباب اتخاذهم هذا القرار.

ولدى سؤالهم عن الأسباب الرئيسية لحضورهم المعارض، عزا 53% من المشاركين ذلك، إلى رغبتهم في لقاء عملائهم الحاليين، فيما اعتبر 50% أن التعرف إلى عملاء جدد هو أهم العوامل المحفزة على المشاركة.

واختتم ميلور: «تعكس النتيجة الثقة الكبيرة بالإمارات ودبي، وتمثل إشادة بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية للحد من انتشار المرض وضمان سلامة الزوار».

وقال: «شهدت الأشهر التسعة الماضية استضافة الإمارات لعدد من المعارض الكبيرة، بنجاح، مثل أسبوع جيتكس للتقنية، وجلفود وسوق السفر العربي. وقد تم تقديم هذه «الفعاليات الضخمة» وفقاً لأعلى معايير السلامة الممكنة، حيث يؤكد إقبال الحضور والمشاركين، الرغبة في العودة إلى العمل في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة».