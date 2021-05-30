شكرا لقرائتكم خبر عن «سيادة للتطوير» تُنجز 35% من «المهرة» في مدينة مصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سيادة للتطوير»، تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البناء والتشييد لمشروع المهرة الواقع في مدينة مصدر في أبوظبي، حيث قاربت نسبة التنفيذ 35% من إجمالي عمليات البناء.

وقد طرحت الشركة مؤخراً الوحدات السكنية في مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» ذي الموقع المتميز في جزيرة ياس للبيع أمام جميع الجنسيات، حيث سجلت الشركة إقبالاً عليها، وتتميز الوحدات السكنية بإطلالة على مياه الخليج العربي، إلى جانب المساحات التي تناسب العائلات والأفراد، وطرق السداد المرنة.

وقال شوقي دراجي عضو مؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «سيادة للتطوير»: «لقد واصلنا تنفيذ مشاريعنا العقارية الأكثر تميزاً في أبوظبي على الرغم من الجائحة والظروف الأخيرة، حيث طبقنا الإجراءات الاحترازية في مواقع المشاريع، وذلك للتمكن من بنائها وتشييدها وتسليمها في الوقت المناسب للمشترين والمستخدمين النهائيين».

وأضاف دراجي: «لقد حققت أعمال البناء والتشييد في مشروع المهرة نسب إنجاز متقدمة قاربت 35%، ويشمل المشروع بنايتين توفران نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة متميزة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها، وتتراوح الشقق بين استوديوهات و3 غرف نوم، وتم تصميمها بأسلوب عصري يلبي معايير الاستدامة البيئية التي تتميز بها مدينة مصدر، وهذه الشقق متاحة للتملك لجميع الجنسيات».

وذكر أن شركة «سيادة للتطوير» انتهت من أعمال الأساسات في مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» الذي سيضم 370 وحدة سكنية متعددة المساحات والعديد من المرافق الخدمية، ومن المتوقع الانتهاء من تشييده في نهاية عام 2022، موضحاً أن الوحدات السكنية في المشروع متاحة للتملك من جميع الجنسيات.

وأعرب دراجي عن توقعاته بأن يشهد القطاع العقاري مراحل من التعافي والتحسن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإعلان عن مجموعة من المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، حيث كان لهذه المبادرات والحزم أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين بالاقتصاد الوطني.