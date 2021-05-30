شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار»: بيع وحدات «نويا لوما» خلال 4 ساعات وسط إقبال شبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار»، عن بيع وحدات مشروع «نويا لوما» كافة، المرحلة الثالثة من المشروع المتميّز «نويا» في جزيرة ياس خلال أربع ساعات، ويأتي ذلك عقب بيع وحدات المرحلتين الأوليتين كافة، ما يؤكد استمرار الطلب على وحدات المنازل عالية الجوّدة على جزيرة ياس، وقد سجّلت مشاريع «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» إجمالي مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الماضية.

واستكمالاً للمرحلتين الأوليين، يضم مشروع «نويا لوما» 189 فيللا مستقلة ضمن مخطط «نويا» الرئيسي، ويقع هذا المشروع داخل منطقة استثمارية وتتوفر وحداته للتملك الحر للجنسيات كافة، ويمثّل مشترو وحدات المشروع 24 دولة، وسجّل المواطنون الإماراتيون أعلى نسبة بين المشترين بلغت (50%)، يليهم المشترون من لبنان ثم الأردن وكندا وسوريا. فضلاً عن ذلك، بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 73%، بينما وصلت نسبة المشترين ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً إلى نحو 53%، في حين شكّلت الإناث نحو 31% من إجمالي المشترين.

دور المبادرات الاقتصادية

وقال راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «أثبت مشروع «نويا» مقوماته الاستثنائية وموقعه المتميّز داخل السوق العقارية في أبوظبي، لاسيّما بعد الإقبال الكبير الذي لمسناه من جانب المستثمرين ومشتري المنازل، ويؤكد هذا النجاح قيمة «نويا لوما» كوجهة سكنية جاذبة في إمارة أبوظبي. وتلبيةً لاحتياجات العملاء، ركّزنا في هذا المشروع على الفلل المستقلة، وذلك عقب الإقبال الكبير الذي شهدته الدار على هذه الوحدات خلال مبيعات المرحلتين الأوليين، وقد رأينا اهتماماً متزايدا من المستثمرين الأجانب في«نويا لوما»، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، بينما يدرك المزيد من المستثمرين فوائد الإجراءات الحكومية والمبادرات الاقتصادية التي تم تنفيذها في أبوظبي».

وقد بلغت قيمة إجمالي المبيعات المحققة في مشروع «نويا لوما» 560 مليون درهم، وتبدأ أسعار الفلل المكوّنة من ثلاث غرف من 2.41 مليون درهم، بينما تبدأ أسعار وحدات الفلل المكوّنة من أربع وخمس غرف من 2.77 مليون درهم و3.27 مليون درهم على التوالي، وتتميز قطع الأراضي في مشروع «نويا لوما» بمساحات أكبر مقارنةً بالمرحلتين السابقتين، ما سيزيد من المساحات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر بدء أعمال إنشاء «نويا لوما» في شهر نوفمبر 021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في شهر فبراير 2024، ويُعدّ «نويا لوما» أحدث المشاريع السكنية لشركة «الدار» على جزيرة ياس، والتي تضمّ أيضاً مشاريع «نويا»، و«نويا فيفا»، و«ياس إيكرز»، و«ووترز أج»، و«ليا»، و«أنسام»، و«مايان».