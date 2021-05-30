شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» والخطوط السنغافورية توسعان شراكتهما بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «دناتا» والخطوط السنغافورية عن توسيع شراكتهما طويلة الأجل في دولة الإمارات، وبعد ما يزيد على 45 عاماً من التعاون الناجح في دبي بين الخطوط السنغافورية وخدمات «دناتا لتمثيل الشركات» التابعة لـ«مجموعة دناتا للسفريات»، اختارت الناقلة الوطنية السنغافورية «دناتا» وكيل مبيعات شاملاً لها في الإمارات الشمالية، ما يوفر مجموعة واسعة من خدمات المبيعات والتسويق ومركز الاتصال.

وبموجب الشراكة الموسعة، سوف يعمل فريق خدمات «دناتا» لتمثيل الشركات كحلقة وصل أساسية بين الخطوط السنغافورية والشركات المحلية، حيث سيدعم عمليات الناقلة خارج دبي، بما فيها رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، وسوف تساهم شبكة خدمات التمثيل واسعة النطاق التابعة لدناتا، عدا عن عمليتها التسويقية الشاملة وخبراتها في مجالات المبيعات والعمليات التشغيلية وتمثيل الناقلات الجوية، في تعزيز وجود الخطوط السنغافورية في سوق دولة الإمارات، كما توفر«دناتا» للخطوط السنغافورية خدمات موثوقة وآمنة في ساحة وقوف الطائرات ومناولة الشحنات في مطار دبي الدولي. وكانت الناقلة قد استأنفت رحلاتها بين دبي وسنغافورة في يناير/ كانون الثاني الماضي باستخدام واحدة من أحدث طائرات أسطولها طراز«إيرباص A350-900».

وقال راشد العوضي نائب الرئيس الإقليمي- «دناتا للسفريات»: «نحن سعداء بأن نكون الخيار المفضل للخطوط الجوية السنغافورية في الدولة، ويؤكد توسيع شراكتنا نجاح تعاوننا والنتائج المميزة التي حققناها في دبي على مدى العقود الأربعة الماضية، وسوف يعمل فريقنا من الخبراء لضمان تحقيق الناقلة أهداف أعمالها وخطط نموها في الدولة، كما سنواصل بذل مزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في المنطقة وخارجها».

و قال مدير عام الخطوط الجوية السنغافورية في منطقة الخليج والشرق الأوسط رايان يوه: «يسعدنا توسيع شراكتنا مع «دناتا» التي تمتد إلى ما يزيد على 40 عاماً. وبعد استئناف رحلاتنا بين دبي وسنغافورة في يناير، فإننا نعتمد على معرفة دناتا وخبراتها لضمان أفضل تجربة لعملائنا المشتركين بناءً على التزامنا تقديم أفضل خدمات».