شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعم المبادرات الأممية كافة لحماية التنوع البيولوجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكدت مصر دعمها مبادرات الأمم المتحدة كافة لحماية التنوع البيولوجي في العالم، مشيرة إلى أن هذا التنوع يساهم في تحقق اهداف التنمية العالمية، ويحافظ على الحياة على كوكب الأرض، ويحمى الانسان على المستويات الصحية والاقتصادية والبيئية كافة.

وقالت وزارة البيئة المصرية، الأحد، إن ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مصر شاركت باسم مصر في الحوار الافتراضي حول دعم منظومة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي العالمي، حيث ألقى مستشار الوزارة كلمة بالنيابة عن الوزيرة، وشدد فيها على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب من جميع البلدان العمل معاً لتعزيز التنمية مع الأخذ بالاعتبار حماية الكوكب، مؤكدة أن القضاء على الفقر على سبيل المثال يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات، التي تبني النمو الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأشارت الوزيرة الى أن حماية وصون التنوع البيولوجي يحقق 14هدفاً، من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعود بالنفع على الانسان، ويربطه أكثر بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية لحماية حياته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والذي أصبح واضحاً في ظل انتشار جائحة كورونا.

وشددت وزيرة البيئة على أن تكون جائحة كورونا فرصة للتعافي واستعادة التوازن مع الطبيعة لحماية التنوع البيولوجي من خلال ايجاد الحلول، التي تحترم الكوكب وموارده، مع طرح فرص لاستثمارات وإجراءات إيجابية للطبيعة، تسمح للجميع بالاستفادة من مكاسب التنوع البيولوجي، واستعادة النظم البيئية، وإعادة ضبط علاقة البشرية بكوكب الأرض.