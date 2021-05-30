شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الأولمبي» يهزم البحريني في ختام معسكر المنامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم فوزه على شقيقه البحريني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية الثانية التي جرت السبت على استاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، في ختام المعسكر الخارجي الذي يأتي ضمن برنامج الإعداد المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

سجل هدفي الإمارات اللاعب عبد الله سلطان في الدقيقة 10، وخلفان النوبي في الدقيقة 41.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف «الأبيض» اللاعب عبد الله إدريس (هدفين) واللاعب عبد الله أنور (هدف).

وضمت قائمة المنتخب في معسكر البحرين 24 لاعباً هم: عيسى أحمد الهوتي (اتحاد كلباء)، وأحمد فوزي جوهر وعبد الله إدريس صقر (الجزيرة)، وراشد سالم خلفان وسعيد سليمان سالم وعمر سعيد محمد (حتا)، وعمر أحمد سالم (خورفكان)، وسعيد عبيد الكعبي (الشارقة)، وأحمد عبد الله جميل وعيد خميس عيد (شباب الأهلي) وأحمد محمود حسن (الظفرة)، محمد عباس البلوشي وناصر علي الشكيلي وخالد محمد البلوشي (العين)، حمد عبد الله المقبالي (الفجيرة)، وحسين مهدي (النصر)، وعبد الله أنور العامري ومنصور إبراهيم الحربي ونهيان عادل السويدي (الوحدة)، وسهيل عبد الله المطوع وغانم أحمد غانم وفارس خليل محمد ويوسف علي بخيت (الوصل)، وعبد الله سلطان البلوشي (بني ياس).

وأكد عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة مشرف المنتخب الأولمبي أن الجهاز الفني الإسباني الجديد للمنتخب خرج بفوائد عدة من معسكر البحرين الذي استمر لمدة أسبوع، حيث تم التعرف بشكل أكبر على إمكانيات اللاعبين خلال الحصص التدريبية والمباراتين الوديتين.

وأوضح الطلياني أن الجهاز الفني حرص على منح الفرصة لجميع اللاعبين الذين أظهروا مستوى فنياً عاليًا، خلال المباراتين واستطاعوا تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر مميزة على مستوى كل الخطوط والمراكز.