شكرا لقرائتكم خبر عن «الابتكار العالمي بأبوظبي» يعلن الفائزين بجائزة تحدي الطائرات بدون طيار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «كريبتو لابز»، مركز الابتكار العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، عن الفائزين بالجائزة النهائية البالغة قيمتها مليون دولار أمريكي، في تحدي الطائرات من دون طيارDXC 2020، وهو تحد عالمي يوسّع آفاق تكنولوجيا الطائرات من دون طيار مع التركيز على النقل والتسليم.

وفاز بالمسابقة فريق ITRI الذي يضم مهندسين من معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية في تايوان بتطوير طائرة من دون طيار متعددة المحركات تعمل بالهيدروكربونات قادرة على حمل وزن لا يقل عن 50 كجم، لمدة 3 ساعات، كما فاز فريق UAVITA وهي شركة ناشئة مقرها أوكرانيا وكندا، طوّرت طائرة من دون طيار ثابتة الجناح تعمل بالطاقة الهيدروكربونية قادرة على حمل وزن لا يقل عن 50 كجم، لمدة 6 ساعات.

تم إطلاق التحدي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 واستمر حتى يناير/ كانون الثاني 2021 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، واستقطب مشاركين من 55 دولة. واستهدف التحدي أكثر من 1000 طلب من المهندسين الموهوبين ورواد الأعمال الطموحين وطلاب الجامعات الواعدين ومراكز البحث والتطوير والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. وقد سهّلت DXC 2020 للفرق الشروع في رحلة ابتكار فريدة من مختبراتهم الخاصة لتصميم تقنيات الطائرات من دون طيار الخاصة بهم، وتطويرها، وعرضها.

ومن أجل دعم الفرق في تسريع تطوير التكنولوجيا الخاصة بهم داخل مختبراتهم الخاصة، تم توزيع مجموعة من منح البحث والتطوير بقيمة 320 ألف دولار أمريكي على الفرق المختارة. وقد مكّنهم ذلك من التطوير الكامل لطائراتهم من دون طيار وفقاً لمواصفات التحدي.

وقال أنس زين الدين، المدير التنفيذي في «كريبتو لابز»: يتماشى هذا التحدي العالمي مع جهودنا في المساهمة في تطوير تقنيات الجيل التالي من الطائرات من دون طيار التي يمكن أن تساهم في الصناعات الاستراتيجية المختلفة من خلال تطوير طائرات من دون طيار يمكنها حمل أوزان ثقيلة لمسافات طويلة، يمكننا حقاً إحداث ثورة في صناعة النقل واللوجستيات التقليدية، فضلاً عن الابتكار في القطاعات الأخرى.