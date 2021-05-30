شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للأخوة الإنسانية» و«الصحة العالمية» تناقشان التوزيع العادل للقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، سبل التعاون المشترك في الحملة العالمية الرامية للتوزيع العادل للقاحات فيروس «كورونا» المستجد على صعيدي التوزيع والإنتاج.

وأكد المستشار محمد عبد السلام، خلال اللقاء الذي عقد في جنيف، دعوة اللجنة العليا إلى ضرورة مساندة مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لضمان وصول اللقاحات إلى الجميع، خاصة المجتمعات الفقيرة، والتي يمثل التضامن معها أحد أهم أهداف اللجنة، والتي تؤكدها وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزھر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسـة الكاثوليكية في 2019 في أبوظبي.

وأوضح أن هناك فجوة كبيرة في توزيع اللقاحات بين المجتمعات الفقيرة والمعدل العالمي للتوزيع، وأن على البشرية أن تتخطى هذه الفجوة بالتضامن الإنساني وعدم التمييز.

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تدعو إلى تقديم العون لكل إنسان، لا سيما الضعفاء منهم، والأشخاص الأكثر حاجة وعوزاً، مشيداً بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعم مبادرة كوفاكس، ودعوتها إلى ضرورة العمل على ضمان التوزيع العادل للقاح فيروس «كورونا» المستجد. واتفق الجانبان على التعاون من أجل اتخاذ خطوات جادة لتحقيق هذا الهدف، لاسيما في البلدان والمجتمعات الفقيرة واللاجئين. (وام)