شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشباب» في المجموعة الثانية لكأس العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت في القاهرة مراسم قرعة بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، التي تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 20 يونيو المقبل إلى 6 يوليو تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الإمارات للشباب في المجموعة الثانية مع منتخبات المغرب، وطاجيكستان وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس واليمن والسعودية ومنتخباً رابعاً يُحدد لاحقاً.