شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصتى السعودية والبحرين بجلسة الأحد.. وهبوط قطر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.27% رابحًا 28.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10547.67 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.37% رابحًا 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.42 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.26% خاسرًا 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2809.05 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.54% خاسرًا 35.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6513.094 نقطة.

كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.31% خاسراً 33.52 نقطة ليغلق عند مستوى 10730.61 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6211.01 نقطة مدفوعة بصعود 5 قطاعات.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.27% رابحًا 28.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10547.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.89% رابحًا 210.10 نقطة ليغلق عند مستوى 23863.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 408.6 مليون سهم بقيمة 12.04 مليار ريال.

صعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.44%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.69%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 2.57%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والتأمين بنسبة 0.86%، 0.85%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.67%، 0.66%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.18%.

وقفز 123 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.97%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.97%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 7.73%، وتراجع 64 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 5.02%، ثم سهم "ساب" بنسبة 2.08%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 1.83%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 772.8 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.37% رابحًا 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 283.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.35% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.27%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.94% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.09%، وصعد سهما زين البحرين وعقارات السيف بنسبة 0.88%، 0.62%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.13% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.97%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% خاسرًا 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2809.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 104 مليون سهم محققة ما قيمته 175.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3182 صفقة لعدد 34 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.78%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.75%.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة غلفا للاستثمارات العامة بنسبة 5.26%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.94%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.81%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.66%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.1 مليون ورقة بقيمة 40.7 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.54% خاسرًا 35.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6513.094 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار دهم عند مستوى 924.032 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 208.9 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 4040 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 5.39%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.31%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 3.93%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.76%، 0.74%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.62%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 11.11%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 9.09%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك" بنسبة 8.09%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 695.9 مليون درهم.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.31% خاسراً 33.52 نقطة ليغلق عند مستوى 10730.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.3 مليون سهم بقيمة 385.1 مليون ريال عبر تنفيذ 8134 صفقة، وتراجع 21 سهماً، وارتفعت 23 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.23%، 0.08%، على التوالي.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6211.01 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% رابحًا 12.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6738.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% خاسرًا 16.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5187.35 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% خاسرًا 6.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5413.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 297.2 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 1.61%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.38%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%.