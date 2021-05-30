شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع جماعى لمؤشرات البورصة بأولى جلسات الأسبوع.. ورأسمالها يربح 3.5مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.945 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 10301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة.