شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي التعاونية» تفتتح فرعها الثاني خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت جمعية أبوظبي التعاونية أول متجر لها في مدينة خليفة، حيث يشغل المتجر1465 متراً مربعاً، ليلبي كافة احتياجات عملائها من مواطنين ومقيمين.

ويعد هذا الفرع الثاني الذي تفتتحه الجمعية خلال أسبوع، حيث افتتحت أول سوبر ماركت لها في مدينة محمد بن زايد، على مساحة 2400 متر مربع، ليلبي احتياجات عملائها من مواطنين ومقيمين.

ويوفر المتجر الجديد في مدينة خليفة، الأغذية الطازجة من خضراوات وفواكه، أسماك، ملحمة، مخبز، محمصة، أجبان، مأكولات ساخنة بالإضافة إلى قسم لبيع العسل والقهوة وقسم للحلويات العربية. كما يوفر المتجر تشكيلة كبيرة من المنتجات المحلية والعالمية تم اختيارها بعناية.

يعمل المتجر على مدار 16 ساعة يومياً كما أنه يوفر خدمة التوصيل للمنازل عبر خدمة تعتمد على تطبيقات الهاتف المتحرك وكذلك عبر الطرق التقليدية.