شكرا لقرائتكم خبر عن اليابانية أوساكا تتقدم بثبات في "فرنسا المفتوحة" للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

بدأت المصنفة الثانية عالمياً اليابانية نعومي أوساكا مسيرتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد بالفوز 6-4 و7-6 على منافستها الرومانية باتريشيا ماريا تيج في أول أيام ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، لتضمن الظهور في الدور الثاني.

وكانت أوساكا (23 عاماً) الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، أثارت الكثير من الجدل عندما أعلنت قبل أيام قليلة عدم حضور أي مؤتمرات صحفية في البطولة الكبرى بملاعب رولان جاروس الرملية خوفاً من تأثير ذلك على صحتها النفسية.

لكن هذا الجدل لم يكن له أي تأثير سلبي على أدائها الفعلي على أرض الملعب، ونجحت في التفوق وبكل جدارة على منافستها الرومانية المصنفة 63 عالمياً في أجواء مشمسة في ملعب فيليب شاترييه الأحد.

وتقدمت أوساكا سريعا 5-2 في المجموعة الأولى، لكنها احتاجت لكسر إرسال منافستها مرة ثانية لحسم المجموعة بعد أن حاولت الأخيرة الصمود والقتال أملاً في العودة.

وتحسن أداء اللاعبة الرومانية في المجموعة الثانية التي حسمتها أوساكا أخيراً في شوط التعادل بضربة خلفية، لتضرب موعداً في الدور الثاني مع رومانية أخرى هي آنا بوجدان التي فازت في الدور الأول على الإيطالية إليزبيتا كوتشياريتو 6-1 و6-3.