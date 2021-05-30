شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة 20 على الأقل في إطلاق نار بولاية فلوريدا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلوريدا - رويترز

قال ألفريدو راميريز رئيس شرطة "ميامي-ديد" في تغريدة على تويتر الأحد، إن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 20 في إطلاق نار وقع خارج ناد للبلياردو في مدينة "هياليه" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكتب المسؤول في التغريدة: "أنا في موقع حدوث عمل جبان آخر من أعمال العنف بالأسلحة النارية، حيث أصيب أكثر من 20 ضحية بطلقات نارية، وقُتل اثنان للأسف".

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن سيارة بيضاء من طراز نيسان باثفايندر توقفت في المكان، وترجل منها ثلاثة يحملون بنادق ومسدسات، وبدأوا بإطلاق النار على حشد تجمع لحضور حفل موسيقي في المكان.