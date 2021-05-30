شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب رجبي يحمل مشجعاً مقعداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قام كريستيان ويلش لاعب فريق ملبورن ستورم للرجبي بحمل مشجع صغير يدعى أنجوس هوبكنز(11 عاماً) بعد مباراة حضرها الصغير الذي يعاني من شلل الأطراف.

وانتشر فيديو لويلش وهو يحمل أنجوس لأرضية الملعب ليشاهد نجوم الفريق ثم يصعد به لأعلى المدرجات كي يعيده لأحضان عائلته ويمضي بعض الوقت في التحدث إليهم.

وصورت المشهد ستيفي مردوخ عارضة أزياء من سكان أستراليا الأصليين، وقالت: «كريستيان دفعني للبكاء بهذا التصرف، وسائل الإعلام لا تهتم أبداً بالجوانب الإنسانية للعبة والتأثير الإيجابي للنجوم على حياة الأطفال وخصوصاً أنجوس».

وتعرف ويلش لأنجوس وعائلته في 2019 بعدما تصدرت قصة الصغير عناوين الصحف الأسترالية لأن والدته جودي إيزي اضطرت لإستخدام عربة يدوية في تنقل ابنها المريض في مزرعة العائلة انتظاراً لكرسي كهربائي مدولب من وزارة الصحة.

وقيل للعائلة إن عليها الانتظار عامين للحصول على الكرسي (26 ألف دولار) لكن بعد بضعة أشهر من إنتشار قصته حصل أنجوس على كرسي كهربائي وتواصل معه ويلش كي يدعوه لحضور مباريات فريقه المفضل.

وأنزل اللاعب كرسي أنجوس لأرضية الملعب ثم صعد بالصغير المدرجات ما دفع حتى مشجعي الخصم برونوكوس الفائز بالمباراة لكتابة: «أكره ملبورن ستورم لكن وجود بطل مثل ويلش يجعل الكره صعباً بعض الشيء».