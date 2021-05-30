شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط عددا من الهواتف المحمولة المهربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة عبدالعظيم حمادة عبدالعظيم مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط طيران شركة العربية رقم G9620 القادمة من الشارقة إشتبه حسام سليمان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبتين سودانيتي الجنسية حاولتا استغلال الزحام للخروج مسرعتين من صالة الوصول .

وتم سؤالهما عما إذا كان يحملان معهما اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجابتا بالنفى .

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X Ray بمعرفة الأستاذ علي الشرقاوي مأمور الفحص فلم يتم ملاحظة وجود شيء.

وبالعرض على مصطفي دوله مدير الحركة قرر تكليف نهى مصطفى لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 37 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الاولى و 36 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الثانية بإجمالي 73 هاتف محمول مخبأة على جسم الراكبتين .

وتكون فريق العمل المساعد من علي الشرقاوي مأمور الجمرك وعلي فهمي بالأمن الجمركي .

وقرر عبد العظيم حمادة مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 15 و 16 لسنة 2021 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .