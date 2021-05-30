شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 30-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 30-5-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.10 جنيه للشراء، 52.24 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء، 52.24 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى 49.11 جنيه للشراء، 52.31 جنيه للبيع، مقابل 49.11 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.89 جنيه للشراء، 52.36 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.89 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.10 جنيه للشراء .

52.24 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.10 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.97 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.11 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.87 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.