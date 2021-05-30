شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تمنح المتدربين ووسطاء التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دورى رقم 11 لسنة 2021، بمنح المتدربين ووسطاء التأمين أو إعادة التأمين مهلة إضافية لإنهاء إجراءات القيد/التجديد في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك فى إطار استكمال جهود الدولة لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا ، وتوافقًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وحدد الكتاب الدورى منح مهلة إضافية لمدة شهرين لمن ينتهى ميعاد تجديد قيده لوسطاء التامين أو إعادة التأمين حتى تاريخ 31 مايو وتنتهي في 31 يوليو عام 2021 ومنحهم مهلة إضافية لمدة شهرين لمن ينتهي ميعاد قيده في السجل (انتهاء التدريب لمدة عام دون قيده في السجل)، وذلك لمتدربى وساطة التأمين بشركات التأمين حتى تاريخ 31 مايو وتنتهي في 31 يوليو عام 2021، واستمرار أداء الاختبار (أون لاين) لمن يتقدم للقيد أو لتجديد القيد أو لإعادة القيد في سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين لهذا الغرض بالهيئة.

وأرجع الكتاب سبب منح مهلة إضافية جديدة للمتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، نظرًا لاستمرار ذات الظروف والأوضاع الطارئة، لذلك قررت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عقد الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة للمتدربين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين وكذلك عقد الاختبارات عن بعد.