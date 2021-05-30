شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 30-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 30 مايو 2021، وذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيها للجرام بدون مصنعية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6528 جنيها، أونصة الذهب 1904 دولارات.

ونجح الذهب في تغيير اتجاهه ليرتفع بختام تداولات بختام جلسات الأسبوع متجاوزا مستوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

والمعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأونصة.

وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.