شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 30-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 30-5-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 18.93 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.05 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.93 جنيه للشراء .

19.17 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.94 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.05 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.96 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.93 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.