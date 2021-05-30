شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 4002 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 2263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3191 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1248 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، القناة للتوكيلات الملاحية، ليسيكو مصر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، بيع إجمالي عدد أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغة 1.6 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، راية القابضة للاستثمارات المالية، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، 15 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 9400 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، البدر للبلاستيك، 940 ألف سهم، 39460 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت قيمة المبيعات خلال تلك الفترة 2.763 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.268 مليار جنيه بزيادة قدرها 495 مليون جنيه بنسبة 21.8%، وبلغ مجمل الربح المحقق خلال الفترة 481 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 282 مليون جنيه بزيادة قدرها 199 مليون جنيه بنسبة 70.6%، كما بلغ صافي الربح المحقق خلال الفترة 343 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 198 مليون جنيه بزيادة قدرها 145 مليون جنيه بنسبة 73.4%.

في شأن آخر أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تغطية الاكتتاب على المرحلة الثانية من زيادة الرأسمال بإجمالي عدد 763.6 ألف سهم وتمثل نسبة 0.09% من رأس المال بعدد 382.36 مرة.