شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم الأحد.. تتراوح بين 14300-14600جنيه للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 30-5-2021 استقرارا وفقا لما أعلن من المصانع المصرية، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت والجبس مقارنة بآخر موجة ارتفاع عقب نهاية شهر رمضان المبارك.

وسجل حديد التسليح 14300-14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، متوسط سعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800جنيه للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيها تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.