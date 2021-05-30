شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. بدء الاكتتاب في الطرح الإضافي الثاني لوحدات صندوق "الخبير ريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "الخبير المالية"، الشركة المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، اليوم عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح الإضافي الثاني لـصندوق "الخبير ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة. وذلك خلال الفترة التي ستمتد لمدة 15 يوم عمل بدءاً من 30 مايو 2021م الموافق 18 شوال 1442هـ وحتى تاريخ 17 يونيو 2021م الموافق 7 ذو القعدة 1442هـ.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يهدف الطرح الإضافي الثاني إلى زيادة إجمالي أصول الصندوق بنسبة 19%، من 1.73 مليار ريال سعودي إلى 2.06 مليار ريال سعودي، وذلك عن طريق طرح 38,037,835 وحدة إضافية، يتاح منها للاكتتاب العام 15,736,500 وحدة. وقد تم تحديد سعر الوحدة في الطرح الإضافي الثاني لصندوق "الخبير ريت" عند 9.03 ريال سعودي للوحدة شاملةً رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة على رسوم الاشتراك. الجدير بالذكر أن الاكتتاب متاح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالاضافة إلى المؤسسات المؤهلة من الاكتتاب عن طريق قنوات الاشتراك لدى الجهات المستلمة في كلٍّ من "الجزيرة كابيتال" و"مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي السعودي"، كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات على موقع مدير الصندوق شركة "الخبير المالية".

ويتماشى هذا الطرح العام مع استراتيجية الصندوق طويلة المدى والتي تركز على تحقيق توزيعات نقدية ربع سنوية مستقرة للمستثمرين عبر الاستثمار في الأصول المدرّة للدخل. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز جاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها صندوق "الخبير ريت" من خلال توسيع قاعدة أصول الصندوق وتنويع القطاعات التي يستهدفها، إذ سيتم استخدام متحصلات الطرح الإضافي للاستحواذ على عقارات تعليمية ولوجستية إضافية، تشمل "كليات الرؤية للتعليم" ومستودعات "أكون" وكليهما في جدة، وبذلك يبلغ إجمالي الأصول العقارية للصندوق 12 عقار.

الجدير بالذكر أن صندوق "الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019م الموافق 13 رجب 1440هـ. وتشمل المحفظة العقارية للصندوق على عقارات متنوعة في كلٍّ من قطاعات التجزئة واللوجستية والسكنية والتعليمية والمكاتب الإدارية، والتي تقع في مواقع استراتيجية في كلٍّ من مدينة جدة والرياض وتبوك. وقد تمت عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنجاح عام 2020م عن طريق طرح إضافي أول بنسبة تغطية تجاوزت 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي، والذي رفع إجمالي قيمة أصول الصندوق بنسبة 70% لتصل إلى 1,7 مليار ريال سعودي.

و"الخبير المالية" هي شركة متخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).