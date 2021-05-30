شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة موسيقية لتقويم خطر «كوفيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رقص 5000 متفرج، على وقع موسيقى فرقة الروك الفرنسية «إندوشين» واضعين كمامات، لكنهم متلاصقون في صالة «بيرسي» الباريسية خلال حفلة موسيقية أقيمت بهدف إجراء دراسة علمية ينتظرها بفارغ الصبر قطاع تضرر بشدة من«كوفيد-19».

وحضر حوالى 5 آلاف شخص من رواد الحفلات الموسيقية هذا الحدث التجريبي وسيشارك 2500 متطوع آخر لم يحضروا الحفلة كمجموعة مقارنة.

وكان الهدف من هذا الحدث تقويم خطر انتقال الوباء في الأحداث التي ينتظر قطاع الموسيقى الحية والترفيه الذي دمره كوفيد-19 إقامتها بفارغ الصبر.

وقالت كاميل (26 عاماً) من ضواحي باريس: مر وقت طويل على انتظارنا إعادة إقامة هذا النوع من الأحداث. لذلك، فإن حضور حفلة موسيقية، إضافة إلى مشاركة فرقة إندوشين فيها، أمر رائع حقاً.

وقبل دخولهم، سلم رواد الحفلة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً وليس لديهم عوامل خطر خاصة، مظروفاً يحتوي على اختبار لعاب أجري في وقت سابق. كما طُلب من كل شخص أن يكون لديه اختبار مستضد سلبي في الأيام الثلاثة الماضية.

ولم تكن هناك حاجة إلى تباعد جسدي، لكن الكمامات كانت إلزامية.

وأجريت أحداث تجريبية مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا منها في إسبانيا وبريطانيا ولم تظهر أي زيادة في خطر انتقال العدوى.