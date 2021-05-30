مخاوف من مقتل أحد أفراد طاقم سفينة شحن يابانية بعد حادث تصادم

طوكيو-رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية في اليابان أن هناك مخاوف من أن يكون أحد أفراد طاقم سفينة شحن يابانية قد توفي، الأحد، بعد انتشاله قرب سفينة انقلبت وغرقت بعد حادث تصادم بالمياه المحلية.

وكانت سفن وطائرات قوات خفر السواحل اليابانية تبحث منذ يوم الجمعة عن ثلاثة مفقودين من أفراد طاقم سفينة الشحن بعد وقوع تصادم مع ناقلة مسجلة في جزر مارشال في بحر سيتو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن قوات خفر السواحل عثرت على أحد أفراد الطاقم مصاباً بتوقف القلب والرئة صباح الأحد، بالقرب من السفينة الغارقة. وقالت (إن.إتش.كيه) إن مجلس سلامة وسائل النقل الياباني يجري تحقيقاً على متن ناقلة المواد الكيميائية، التي تم تحديدها على أنها «أولسان بايونير»، والتي ما زالت بالقرب من موقع الحادث.