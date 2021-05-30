شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة "العبور الجديدة" يطالب أصحاب الأراضى بالالتزام بالإشتراطات البنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة مكبرة لحصر مخالفات البناء بدون ترخيص، التى قام بها بعض أصحاب قطع الأراضي بنطاق جمعية الأمل المنحلة الواقعة ضمن كردون مدينة العبور الجديدة، طبقا للقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.

وأوضح المهندس أحمد علي أن الحملة أسفرت عن رصد بعض المبانى المخالفة التى تمت بدون ترخيص، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بالالتزام بالإشتراطات البنائية المتبعة، وعدم القيام بأية أعمال بناء إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة وإستصدار التراخيص اللازمة للبناء، مؤكدا استمرار الحملات المفاجئة لرصد أي تعديات أو مخالفات لأعمال البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.