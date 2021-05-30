شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 30-5-2021، مقابل الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، وهذه الأسعار تشمل سعر الدولار، الريال السعودى، اليورو، الدينار الكويتى والجنيه الإسترلينى، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما تباين سعر اليورو مسجلا 18.93 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى سجل 22.06 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 18.93جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.93جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا أمام الجنيه المصرى 22.06 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تبابن سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.10 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، مقابل 49.08 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.