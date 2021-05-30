شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى المزرعة.. الكيلو بـ26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 30-5-2021 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن الأسعار شهدت تراجعا خلال الفترة التي تلت شهر رمضان المبارك، حيث سجلت الدواجن البيضاء أسعارا تتراوح بين 26-27 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك، أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم، والساسو 30 جنيها في المزرعة والمستهلك 33- 35 جنيها.

وأشار السيد إلى أن أسعار البيض شهدت تراجعا لما يزيد عن 20%، مقابل الأسعار بشهر رمضان المبارك، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 28 جنيها، بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.