شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 30-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 30-5-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة ثباتا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فاستقر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.