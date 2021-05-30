شكرا لقرائتكم خبر عن الزكاة والضرائب السعودية تكشف عن ضوابط ومتطلبات الفاتورة الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يوم أمس بنشر القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أنّ تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

وأما المرحلة الثانية فهي مرحلة التكامل والربط" التي ستُنفّذ بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م. حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة. وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

يذكر أنّ الهيئة دعت جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرّر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المُيسَّر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

تجدر الإشارة إلى أنّ الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلًا عن دورها في الحدّ من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نشرت في الثامن عشر من مارس الماضي، مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية من أجل استطلاع آراء العموم والمهتمين.