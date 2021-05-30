شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية: إطار الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ لمقدمي الخدمة بالقطاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، دخول "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمات، من خلال توفير متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني وفق أفضل الممارسات العالمية وأُطر الأمن السيبراني المحلية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإطار التنظيمي يحتوي على مجموعة شاملة من متطلبات وضوابط الأمن السيبراني التي تسهم في تنظيم وتمكين الممارسات في هذا المجال لدى مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

ويضمن الإطار الجديد رفع مستوى الثقة في سلامة البنية التحتية لمقدمي الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات لوضع تدابير الأمن السيبراني المناسبة. كما يدعم هذا الإطار التنظيمي تبني منهجية إدارة المخاطر وتحقيق متطلبات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة، ورفع مستوى مواجهة التهديدات السيبرانية والتعامل لها، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للعملاء.

ودعت الهيئة المهتمين بالاطلاع على الإطار التنظيمي للأمن السيبراني عبر زيارة موقعها الإلكتروني بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت هيئة الاتصالات السعودية أصدرت الإطار التنظيمي في الربع الثالث من عام 2020م بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك ضمن الجهود الوطنية المتكاملة فعلى هذا الصعيد، إذ تم تقييم الوضع الحالي لمستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحديد مكامن الضعف والقصور، لمتابعة التقدم في تعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع بعد دخول الإطار حيز التنفيذ.

ومؤخرا، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، عن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) والتي أسفرت عن فوز كل من شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة.

وفي مارس الماضي، فاز كل من "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" و"شركة هدير الآلات للمقاولات" برخصة تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).

ووفقا لبيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، بتسليم الرخصة للشركتين على هامش أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء الذي انعقد في ذات الشهر.

وحسب البيان يأتي دلك امتدادًا لجهود الهيئة الساعية نحو تمكين مقدمي الخدمات من مواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتطوير سوق الاتصالات، وتحفيز الاستثمار فيه.