شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 30 مايو الجاري حتى 3 يونيو 2021، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الدوائية، عناية، عسير، سايكو، الأسماك، متطورة، الأندلس، باتك، وفرة، اس تي سي، لازوردي، المملكة، زين السعودية، الخدمات الأرضية، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة أسمنت القصيم، الحمادي، سيسكو، المتقدمة، السعودي الفرنسي، أرامكو، اليمامة للحديد، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح شركة جرير للتسويق.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، اليوم الأحد، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021، والربع الأول من العام المالي 2022، وتحديد أتعابه.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي شركة جرير للتسويق عن الربع الأول 2021، بقيمة 252 مليون ريال، بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

وتبدأ شركة أسمنت القصيم، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2021، بقيمة 99 مليون ريال، بواقع 1.1 ريال للسهم، وبما يُعادل 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو -الدوائية، اليوم الأحد، على مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 120 مليون ريال، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات المتطورة، يوم الإثنين، مُقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الإثنين، بدء توزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 عن الربع الرابع من العام المالي 2020، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة الحمادي للتنمية والإستثمار، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 60 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الإسمية للسهم.

كذلك تبدأ الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، يوم الإثنين، بدء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 65.280 مليون ريال، بواقع 80 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 8% إلىقيمة السهم الإسمية.

ويبدأ البنك السعودي الفرنسي، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 479.98 مليون ريال، بواقع 0.4 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 4% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك تصوت الجمعية العمومية لشركة الأندلس العقارية، يوم الثلاثاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020، بقيمة 35 مليون ريال، موزعة على عدد 70 مليون سهم، بواقع 0.5 لايال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، يوم الثلاثاء، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة لازوردي للمجوهرات، يوم الأربعاء، على مُقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، يوم الأربعاء، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

وتبدأ شركة اليمامة للحديد، يوم الأربعاء، صرف الأرباح النقدية لمساهمي الشركة بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

كذلك تبدأ شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021، بواقع 0.3518 ريال سعودي للسهم.

وتناقش الجمعية العمومية شركة المملكة القابضة، يوم الأربعاء، على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2020 بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.