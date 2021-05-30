شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة.. اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا وفرنسا واليابان.

ويأتي هذا الإعلان بالإشارة إلى البيان السابق بتاريخ الثاني من فبراير 2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما يأتي القرار بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة في السعودية بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق سيكون لمن ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

وشملت قائمة الدول العشرين التي كان يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها إلى السعودية لفترة مؤقتة بدءا من الثالث من فبراير الماضي كلا من (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية.

وشملت تلك الدول جمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان).

ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من هذه الدول أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت منتصف الشهر الجاري عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وقالت الوزارة في بيان لها "استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية".

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من اليوم الموافق 17 مايو الجاري (5 شوال).

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 17 مايو 2021، وذلك للفئات التالية: أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.