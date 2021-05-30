شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الكويت تسعى لطرح عقد جديد لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالنفط الثقيل والغاز الصخري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت شركة نفط الكويت الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج، ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.

ومن المقرر أن تدعو شركة نفط الكويت نحو 11 شركة عالمية للمشاركة في الممارسة، والتي يتوقع أن تغلق في 23 أغسطس 2021، على أن يكون تاريخ 16 يونيو المقبل آخر موعد لتلقي الأسئلة من الشركات المشاركة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

والعقد من المتوقع أن يشمل تقديم خدمات التحليل الزلزالي للمكامن النفطة وتفسيرها ودراسات الاستكشافات المتكاملة والتحليل الجيولوجي والدراسات الجيوكيميائية ونمذجة الأحواض والتفسير البتروفيزيائي وهندسة المكامن والمحاكاة ودراسة المكامن المتكاملة وإدارة المياه في الآبار.

والاستشاري مطالب بتوفير القوى العاملة المؤهلة وذات الخبرة للخدمات، ويجب أن يتمتع المستشارون أو الخبراء بالخبرة والكفاءة اللازمة لإجراء التحليل الجيولوجي والجيوفيزيائي والبتروفيزيائي والجوانب البترولية وهندسة المكامن لأنشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال دمج جميع تخصصات الاستكشاف والإنتاج.

ويجب أن يكون المستشارون وكبار المتخصصين قد عملوا في قطاعات النفط الرئيسية ولديهم خبرة واسعة في المشروع فيما يتعلق بجميع مراحل دورة E&P من الاستكشاف إلى الإنتاج الميداني الناضج وكذلك الاستكشاف غير التقليدي الذي يشمل النفط والغاز الصخري.

وحول أبرز الشركات النفطية العالمية المؤهلة، قالت المصادر إن من بينها شركات: Fugro Robertson، بتروتيل، وNEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST، وهاليبرتون، وتارجت أويلفيلد، وBEICIP-FRANLAB، وسنرجي جي بي ليمتد، وشركة آر بي إس إنرجي، وأخيرا شركة QUANTUM RESERVOIR IMPACT.

وكانت شركة نفط الكويت أرست في فبراير الماضي عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار)نهاية الأسبوع الماضي.

ومنصات الحفر متعددة الأحجام، وتم تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقديم الأبراج.

وكانت شركة نفط الكويت قررت في ديسمبر الماضي تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة.

وتسعى شركة نفط الكويت في الوقت الحالي الى الوفاء بالتزاماتها تجاه استراتيجية الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 ملايين برميل يوميا حاليا.