شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لاستعراض فرص الشراكة بين برنامج التحول الوطني والقطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم برنامج التحول الوطني بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساء اليوم عن بعد ملتقى بعنوان "تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في برنامج التحول الوطني تحت رعاية المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويعرف الملتقى ببرنامج التحول الوطني ومستهدفاته ويستعرض الفرص المرشحة للشراكة بين البرنامج والقطاع غير الربحي ومواءمة برامج ومشاريع برنامج التحول الوطني مع برامج ومشاريع منظمات القطاع غير الربحي. ويشارك فيه عدد من المتحدثين لمناقشة أبرز قضايا القطاع غير الربحي وأهداف برنامج التحول الوطني وطموحاته لهذا القطاع نحو تحقيق رؤية 2030