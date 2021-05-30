شكرا لقرائتكم خبر عن تكساس.. موظفو صحة يقاضون مستشفى بسبب إجبارهم على التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكساس-رويترز

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، أن مجموعة مؤلفة من 117 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى بولاية تكساس الأمريكية، رفعت دعوى قضائية في محكمة بالولاية ضد تفويض أرباب العمل بإلزام جميع الموظفين بالتطعيم ضد وباء «كوفيد-19».

ونقلت الصحيفة عن موظفي مستشفى «هيوستن ميثوديست» قولهم في الدعوى القضائية إن اشتراط صاحب العمل التطعيم الإجباري يمثل خرقاً لقانون نورمبرج، وهو مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التجارب على البشر من دون موافقتهم.

وقالوا أيضاً إن المستشفى خيّرهم بين الحصول على لقاح أو فقدان وظائفهم، ما يمثل خرقاً لقانون الولاية وطلبوا من المحكمة منع المستشفى من طرد الموظفين الذين لم يُطعّموا حسبما ذكر التقرير. ويأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة أن بإمكان الشركات فرض تطعيم الموظفين في مكان العمل ضد «كوفيد-19»، وسط نقص في الطلب على التطعيمات بسبب عوامل تشمل التناقض، أو الشك في اللقاحات.