أول ضرير صيني يتسلق جبل إيفرست

نيبال-رويترز

تسلق الصيني تشانج هونج البالغ من العمر 46 عاماً، أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي ليصبح أول ضرير في آسيا، والثالث في العالم، يتسلق جبل إيفرست.

وقال تشانج: «بغض النظر عما إذا كنت معاقاً أو طبيعياً، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيراً سليماً يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به».

وأكمل تشانج عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 متراً في 24 مايو/ أيار وعاد إلى معسكر عند القاعدة، الخميس. ولد تشانج في مدينة تشونجتشينج، بجنوب غرب الصين، وفقد بصره وهو في سن 21 عاماً بسبب الجلوكوما.