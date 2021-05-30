بايدن يتهم الجمهوريين بـ«الاعتداء» على حق التصويت في تكساس

واشنطن-أ.ف.ب

دان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشروع قانون على وشك أن يتبناه النواب الجمهوريون المحليون في ولاية تكساس رسمياً، لجعل الانتخابات أكثر أماناً، معتبراً أنه يمثل «اعتداء» جديداً على حق التصويت والديمقراطية.

وقال بايدن في بيان، إن تكساس تنضم الآن إلى ولايتي جورجيا وفلوريدا اللتين يهيمن عليهما الجمهوريون «عبر الاعتداء على الحق المقدس في التصويت».

وأضاف الرئيس الديمقراطي في بيان، بعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون في المجلس التشريعي لتكساس: «هذا جزء من اعتداء على الديمقراطية شهدناه كثيراً هذا العام»، مشيراً إلى أنه «يستهدف بلا تكافؤ الأمريكيين من أصول إفريقية» والأقليات الأخرى.

وقال بايدن في تصريحاته التي جاءت مع طرح المسودة النهائية للنص في برلمان تكساس: «في القرن الحادي والعشرين، يجب أن نجعل التعبير عن حق التصويت لكل ناخب، أسهل وليس أصعب».

وتوصل مجلسا الكونجرس في ولاية تكساس إلى تسوية حول نص بعنوان «قانون مجلس الشيوخ 7» (سينيت بيل 7)، يفرض خصوصاً قيوداً عدة على مواعيد التصويت، وكذلك التصويت عبر البريد ويمنع الانتخاب من السيارات. ويستهدف معظم هذه القيود إجراءات تسهل طرق التصويت التي تفضلها الأقليات - وخصوصاً الأفارقة من أصل أمريكي - والناخبين الذين يؤيدون بشكل عام الديمقراطيين.

ويقول مؤيدو القانون إنه مصمم لجعل التصويت أكثر أماناً، لكن منتقديه يرون أنه يهدف إلى جعله أكثر تعقيداً بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية واللاتينيين وغيرهم من غير البيض الذين يميلون للتصويت لمصلحة الديمقراطيين.

ويقول الجمهوريون إن تحركهم هو لمنع تزوير الانتخابات، بما يتوافق مع تأكيدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتكررة بأنه فاز على بايدن في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الانتخابات سُرقت منه.

ومنذ انتهاء تلك الانتخابات تبنت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون مشاريع قوانين تجعل التصويت أصعب.

وكانت جورجيا التي تصوت عادة للجمهوريين لكنها انحازت في الانتخابات الأخيرة لبايدن، أول من اعتمد قانوناً من هذا النوع في مارس/ آذار. وقد رأى فيه بايدن قانوناً ينتهك «القيم الأمريكية».

وأثار اعتماد القانون حينذاك تعبئة لمئات من ممثلي قطاع الأعمال والمشاهير الذين وقعوا إعلاناً ضد القوانين التي تحد من الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وكان بايدن دعا الكونجرس، السبت، إلى تبنّي مشروعي قانون يهدفان إلى حماية حق كل الأمريكيين في التصويت من دون قيود. لكن إقرار النصين صعب بسبب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الديمقراطيون.