ثمانية قتلى على الأقل في هجوم إرهابي بالنيجر

نيامي-أ.ف.ب

قُتل أربعة على الأقل من قوات الأمن وأربعة مدنيين في هجوم إرهابي استهدف مدينة كبيرة في جنوب شرق النيجر بالقرب من الحدود النيجيرية، حسب ما أعلنت السلطات المحلية، السبت. وقالت السلطات في بيان، إن متطرفين من تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا (ايسواب)، وهي جماعة منشقة عن حركة «بوكو حرام»، اقتحموا مدينة ديفا على متن 15 مركبة.

وقدمت وزارة الدفاع حصيلة القتلى في وقت لاحق، السبت، عبر التلفزيون العام، مشيرة أيضاً إلى أنه تم «تحييد» عدد من الإرهابيين. وعثر الجيش على قاذفات صواريخ وقذيفة مورتر وكمية كبيرة من الذخيرة وهواتف محمولة ومخدرات وحقن، حسب ما جاء في بيان. وقال مسؤول محلي كبير، الجمعة، إن عناصر من «بوكو حرام» هاجموا ديفا. وأشار إلى أن القتال أثار «هلعاً» بين السكان البالغ عددهم 200 ألف، لكن الهدوء عاد لاحقاً. وتعرضت ديفا لهجمات عدة منذ عام 2015.