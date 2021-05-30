شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. ما هو مصير شاغلوا الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بعد انتهاء فترتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1- الوظيفة القيادية من المستوى الممتاز - بعد انتهاء شغله للمنصب - يتم تعينه كاستشاري قطاع. 2- الوظيفة القيادية من المستوى العالي - بعد انتهاء شغله المنصب - يتم تعينه كاستشاري إدارة مركزية. 3- الوظيفة القيادية بدرجة مدير عام - بعد انتهاء شغله للمنصب - يتم تعينه كاستشاري إدارة عامة. 4- الوظيفة بالادارات الإشرافية - بعد انتهاء شغله للمنصب يتم نقله - لوظيفة تكرارية من المستوى الوظيفي أ.