الاقتصاد

انفوجراف.. ما هو مصير شاغلوا الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بعد انتهاء فترتهم؟

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

1-  الوظيفة القيادية من المستوى الممتاز - بعد انتهاء شغله للمنصب  -  يتم تعينه  كاستشاري قطاع.

 

 

2- الوظيفة القيادية من المستوى العالي - بعد انتهاء شغله المنصب - يتم تعينه كاستشاري إدارة مركزية.

 

 

3- الوظيفة القيادية بدرجة مدير عام - بعد انتهاء شغله للمنصب - يتم تعينه كاستشاري إدارة عامة.

 

 

4- الوظيفة بالادارات  الإشرافية - بعد انتهاء شغله للمنصب  يتم نقله - لوظيفة تكرارية من المستوى الوظيفي أ.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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